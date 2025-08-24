LA NACION

Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 25 de agosto, la temperatura rondará entre 9 y 24;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 25 de agosto.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 25 de agosto.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 25 de agosto el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 15 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:39 y se pone a las 19:00.

Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Las zonas oscuras de un gobierno en shock
    1

    Las zonas oscuras de un gobierno en shock

  2. Un experto reveló cuál es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
    2

    Un experto reveló cuál es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”

  3. El hijo de una leyenda de UFC atacó brutalmente a un peleador de lucha libre
    3

    El hijo de una leyenda de UFC subió al ring y le dio una brutal golpiza a un peleador de lucha libre

  4. Más hombres piden revertir la cirugía que se practicaron para no tener hijos: las razones
    4

    Luego del auge, más hombres piden revertir la cirugía que se practicaron para no tener hijos: los motivos

Cargando banners ...