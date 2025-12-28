Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 29 de diciembre, la temperatura rondará entre 20 y 29;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 29 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 67 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:22 y se pone a las 20:15.
Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.
A la noche, el clima rondará los 27 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Salió campeón con Boca Juniors y hoy a los 46 años está irreconocible: el cambio de look que impactó a todos
- 2
Hay alerta amarilla por tormentas y calor intenso en la ciudad de Buenos Aires para este domingo 28 de diciembre
- 3
Brigitte Bardot, una mujer que vivió grandes amores, pero también muchas desilusiones
- 4
Enero en el Gobierno: Milei sin vacaciones, viajes oficiales, escapadas de fin de semana y Bristol Test