LA NACION

Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 3 de noviembre, la temperatura rondará entre 20 y 33;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 3 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 3 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 3 de noviembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 25 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 36 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:24 y se pone a las 19:37.

Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 33 grados.

A la noche, el clima rondará los 30 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Juana Tinelli denunció que fue amenazada y cuestionó a su padre
    1

    Juana Tinelli pidió un botón antipánico, denunció que fue amenazada y cuestionó a su padre

  2. Continúa una campaña nacional por un potente alimento
    2

    Mejora el colesterol: continúa una campaña nacional por un potente alimento

  3. Cuáles son las predicciones para la Argentina del “Doctor Catástrofe”
    3

    El plan de Milei y Caputo. Cuáles son las predicciones para la Argentina del “Doctor Catástrofe”

  4. Fuerte controversia en París por la llegada de un gigante de moda chino a la tienda departamental BHV Marais
    4

    Fuerte controversia en París por la llegada de un gigante de moda chino a la tienda departamental BHV Marais

Cargando banners ...