Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de septiembre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 4 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:28 y se pone a las 19:05.

Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..