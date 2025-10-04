Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 5 de octubre, la temperatura rondará entre 23 y 32;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 5 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 24 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:52 y se pone a las 19:19.
Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 32 grados.
A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
Espert-Machado: seis años de una crisis a fuego lento que explotó en el peor momento
- 2
Colesterol: el medicamento “estrella” para bajarlo y por qué una dieta saludable no es suficiente, según un médico
- 3
Oración a San Francisco de Asís: esta es su historia y qué rezarle
- 4
El fenómeno que sorprendió en Mendoza e iluminó el cielo por la noche