Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 6 de septiembre, la temperatura rondará entre 7 y 20;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 6 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 6 de septiembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:26 y se pone a las 19:06.

Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

