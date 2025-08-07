LA NACION

Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 8 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 17;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 8 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 8 de agosto el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 52 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:54 y se pone a las 18:52.

Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

