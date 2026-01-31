Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 1 de febrero, la temperatura rondará entre 4 y 9;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 1 de febrero el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 69 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:55 y se pone a las 21:38.
Pronóstico del tiempo en Ushuaia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 9 grados.
A la noche, el clima rondará los 7 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.
Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:
- Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
- Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
- Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
- Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Mantenerse informado por las autoridades.
- 1
Trump amenaza con atacar Irán: por qué la capacidad de respuesta del régimen genera temores en todo Medio Oriente
- 2
Revuelo en Italia por la aparición en una Iglesia de un fresco de un ángel restaurado con la cara de Meloni
- 3
Horario del partido entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, por la final del Australian Open 2026
- 4
Qué se sabe del caso de la adolescente de 16 años que fue abusada en Miramar en sus vacaciones