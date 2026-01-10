LA NACION

Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 11 de enero, la temperatura rondará entre 9 y 11;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Ushuaia para el 11 de enero.
El pronóstico del tiempo para Ushuaia para el 11 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 11 de enero el cielo estará con chaparrones por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 05:14 y se pone a las 22:07.

Pronóstico del tiempo en Ushuaia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
  • Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
  • También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
  • No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
  • Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
  • Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
  • Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. Tras la euforia por la caída de Maduro, la diáspora venezolana ahora se plantea cuándo podrá volver
    1

    Tras la euforia por la caída de Maduro, la diáspora venezolana ahora se plantea cuándo habrá condiciones para volver

  2. Tiene 35 años y es el único habitante de un mítico observatorio abandonado en medio de la estepa patagónica
    2

    “Me autoexilié”: tiene 35 años y es el único habitante de un mítico observatorio abandonado en medio de la estepa patagónica

  3. Llegó a Stranger Things como un reemplazo y se convirtió en la protagonista de la quinta temporada
    3

    Llegó a Stranger Things como un reemplazo y se convirtió en la protagonista de la quinta temporada

  4. El club había desaparecido y hace cinco años un hombre, borracho, lo compró: hoy eliminó al campeón de la FA Cup
    4

    Macclesfield FC, el club de la sexta división inglesa que eliminó a Crystal Palace de la FA Cup e hizo historia

Cargando banners ...