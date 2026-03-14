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Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 15 de marzo, la temperatura rondará entre 8 y 11; la probabilidad de lluvias rondará entre 70 y 100 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Ushuaia para el 15 de marzo
El pronóstico del tiempo para Ushuaia para el 15 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 15 de marzo el cielo estará con lluvias fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia presenta una probabilidad de lluvia de entre 70 y 100 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.

El sol sale a las 07:23 y se pone a las 20:01.

Pronóstico del tiempo en Ushuaia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
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