Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 18 de febrero, la temperatura rondará entre 4 y 10;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 18 de febrero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 4 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 67 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:31 y se pone a las 21:02.
Pronóstico del tiempo en Ushuaia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 10 grados.
A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.
Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:
- Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
- Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
- Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
- Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Mantenerse informado por las autoridades.
