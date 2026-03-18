Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 19 de marzo, la temperatura rondará entre 6 y 8; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 19 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 78 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:31 y se pone a las 19:51.
Pronóstico del tiempo en Ushuaia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 8 grados.
A la noche, el clima rondará los 7 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
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