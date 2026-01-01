Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de enero de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 2 de enero el cielo estará con chaparrones por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 94 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 05:01 y se pone a las 22:13.

Pronóstico del tiempo en Ushuaia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.

A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.

Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.

También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.

No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.

Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.

Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.

Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.

Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: