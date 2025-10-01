Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de octubre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 2 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 2 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 77 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:58 y se pone a las 19:49.

Pronóstico del tiempo en Ushuaia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 8 grados.

A la noche, el clima rondará los 3 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: