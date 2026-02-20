Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 21 de febrero, la temperatura rondará entre 11 y 14;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 21 de febrero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 56 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:38 y se pone a las 20:55.
Pronóstico del tiempo en Ushuaia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.
A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
- 1
En campos y también en zonas urbanas: el ataque a un niño reavivó un problema que hace décadas crece en la Patagonia
- 2
Colapinto, tras los ensayos de la Fórmula 1 en Bahréin: “Hay cuatro equipos bastante por delante”
- 3
En qué canal pasan Boca vs. Racing por el Torneo Apertura 2026 hoy
- 4
Video: así fue el momento en el que un camión de gas explotó y provocó la muerte de cuatro personas