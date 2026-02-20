LA NACION

Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 21 de febrero, la temperatura rondará entre 11 y 14;

El pronóstico del tiempo para Ushuaia para el 21 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 21 de febrero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 56 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:38 y se pone a las 20:55.

Pronóstico del tiempo en Ushuaia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

