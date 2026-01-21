LA NACION

Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 22 de enero, la temperatura rondará entre 7 y 14;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Ushuaia para el 22 de enero.
El pronóstico del tiempo para Ushuaia para el 22 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 22 de enero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 77 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:34 y se pone a las 21:54.

Pronóstico del tiempo en Ushuaia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. El Parlamento Europeo paralizó el acuerdo con el Mercosur y lo remitió a la Justicia
    1

    El Parlamento Europeo paralizó el acuerdo con el Mercosur y lo remitió a la Justicia

  2. Kicillof enfrenta amenazas de paro en el frente gremial, parte de su base de sustentación para 2027
    2

    Axel Kicillof enfrenta amenazas de paro en el frente gremial, parte de su base de sustentación para 2027

  3. De Narváez, cada vez más cerca de quedarse con Carrefour
    3

    El gran candidato: De Narváez, cada vez más cerca de quedarse con Carrefour

  4. El régimen de Venezuela liberó a Marino Mendoza, el chofer de la Embajada argentina en Venezuela
    4

    El régimen de Venezuela liberó a Marino Mendoza, el chofer de la Embajada argentina en Venezuela