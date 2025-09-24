Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 25 de septiembre, la temperatura rondará entre 1 y 11;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 25 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:16 y se pone a las 19:36.
Pronóstico del tiempo en Ushuaia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 8 grados.
A la noche, el clima rondará los 4 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.
Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:
- Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
- Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
- Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
- Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Mantenerse informado por las autoridades.
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
Un nuevo SUV se presenta en la Argentina con foco en el confort y la tecnología
- 2
Naranja X celebró 40 años en la Argentina con una acción inédita
- 3
Subieron bonos y acciones, bajó el dólar y se desplomó el riesgo país tras el mensaje de apoyo de EE.UU.
- 4
Milei, en la ONU: elogió la política interna de Trump, reclamó por la soberanía de Malvinas y denunció la “desaparición” del gendarme Nahuel Gallo