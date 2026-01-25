LA NACION

Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 26 de enero, la temperatura rondará entre 7 y 15;

El pronóstico del tiempo para Ushuaia para el 26 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 26 de enero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 52 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:42 y se pone a las 21:48.

Pronóstico del tiempo en Ushuaia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

