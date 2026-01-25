Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 26 de enero, la temperatura rondará entre 7 y 15;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 26 de enero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 52 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:42 y se pone a las 21:48.
Pronóstico del tiempo en Ushuaia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.
A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
