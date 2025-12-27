Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 28 de diciembre, la temperatura rondará entre 2 y 10;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 28 de diciembre el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 3 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 71 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 04:56 y se pone a las 22:13.
Pronóstico del tiempo en Ushuaia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lloviznas y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 8 grados.
A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.
Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:
- Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
- Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
- Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
- Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Mantenerse informado por las autoridades.
- 1
Una joven argentina fue premiada por la paz en La Haya y recibió una ovación por su emotivo discurso: “A los héroes de América”
- 2
“Inocencia Fiscal”: el Senado sancionó la ley que modifica el Régimen Penal Tributario
- 3
Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, calor extremo y vientos fuertes para este sábado 27 de diciembre: las provincias afectadas
- 4
Revolucionario: sembraron maíz en Santa Cruz y hay fuerte expectativa por una ventaja única