Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 29 de enero, la temperatura rondará entre 13 y 21;

El pronóstico del tiempo para Ushuaia para el 29 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 29 de enero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 42 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:49 y se pone a las 21:43.

Pronóstico del tiempo en Ushuaia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

