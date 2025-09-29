LA NACION

Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 30 de septiembre, la temperatura rondará entre -2 y 5;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Ushuaia para el 30 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para Ushuaia para el 30 de septiembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 30 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 2 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:03 y se pone a las 19:45.

Pronóstico del tiempo en Ushuaia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 5 grados.

A la noche, el clima rondará los 1 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:

  • Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
  • Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
  • Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
  • Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
  • Mantenerse informado por las autoridades.
LA NACION
Más leídas
  1. Cuál es la historia del jefe de la milicia celestial y qué oración rezarle
    1

    Oración a San Miguel Arcángel: esta es su historia y qué rezarle

  2. El impactante cambio físico de Russell Crowe
    2

    El impactante cambio físico de Russell Crowe

  3. Ricardo López Murphy lloró al hablar por primera vez sobre la muerte de su hija
    3

    Ricardo López Murphy lloró al hablar por primera vez sobre la muerte de su hija

  4. Así es el plan de 20 puntos que presentaron Trump y Netanyahu para frenar la guerra en Gaza
    4

    Así es el plan de 20 puntos que presentó Trump junto a Netanyahu para poner fin a la guerra en Gaza

Cargando banners ...