Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 4 de marzo, la temperatura rondará entre 5 y 9;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 4 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 76 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:01 y se pone a las 20:28.
Pronóstico del tiempo en Ushuaia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 9 grados.
A la noche, el clima rondará los 7 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.
Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:
- Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
- Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
- Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
- Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Mantenerse informado por las autoridades.
