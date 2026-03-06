LA NACION

Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 7 de marzo, la temperatura rondará entre 6 y 12; descartan lluvias durante la jornada

El pronóstico del tiempo para Ushuaia para el 7 de marzo
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 7 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 76 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:07 y se pone a las 20:21.

Pronóstico del tiempo en Ushuaia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

