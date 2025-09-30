LA NACION

Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 1 de octubre, la temperatura rondará entre 17 y 25;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 1 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 1 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 75 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:01 y se pone a las 19:21.

Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

