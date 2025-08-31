LA NACION

Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 1 de septiembre, la temperatura rondará entre 7 y 21;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 1 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 1 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 71 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:35 y se pone a las 19:08.

Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

