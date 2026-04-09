Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de abril de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 10 de abril, la temperatura rondará entre 16 y 21; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 10 de abril el cielo estará con niebla por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 88 por ciento, y la visibilidad sería mala.
El sol sale a las 07:34 y se pone a las 19:10.
Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lloviznas y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..
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