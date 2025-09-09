LA NACION

Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 10 de septiembre, la temperatura rondará entre 11 y 31;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 10 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 10 de septiembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 10 de septiembre el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 19 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:25 y se pone a las 19:12.

Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 31 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Cuánto gana el personal de la Gendarmería Nacional en septiembre
    1

    Sueldo actualizado: cuánto gana el personal de la Gendarmería Nacional en septiembre de 2025

  2. A Milei le urge entender cuál fue su error
    2

    A Milei le urge entender cuál fue su error

  3. La archiduquesa Alexandra de Habsburgo, radicada en Sudamérica, cuenta la fascinante historia de Carlos I de Austria
    3

    Mi abuelo, el último emperador. La archiduquesa Alexandra de Habsburgo cuenta la fascinante historia de Carlos I de Austria

  4. Máxima hizo el “testeo de calidad” de una bebida y su expresión no pasó inadvertida
    4

    Máxima Zorreguieta hizo un “testeo de calidad” durante una actividad y su expresión no pasó inadvertida

Cargando banners ...