Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 11 de septiembre, la temperatura rondará entre 14 y 25;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 11 de septiembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 11 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 25 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:24 y se pone a las 19:12.

Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

