Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 12 de febrero, la temperatura rondará entre 19 y 30;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 12 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 12 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 25 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 66 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:02 y se pone a las 20:07.

Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 70 y 100 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
