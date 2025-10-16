LA NACION

Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 17 de octubre, la temperatura rondará entre 16 y 29;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 17 de octubre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 17 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 17 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 92 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:44 y se pone a las 19:29.

Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 70 y 100 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Aerolíneas Argentinas deja ocho aviones en tierra
    1

    Aerolíneas Argentinas deja ocho aviones 737 en tierra tras el incidente en Aeroparque

  2. La UADE reforzó los controles sobre los alumnos por cómo van vestidos y fijó sanciones para incumplidores
    2

    La UADE reforzó los controles sobre los alumnos por cómo van vestidos y fijó sanciones para incumplidores

  3. Quién es Walter Graziano, el economista denunciado por Agustina Peñalva
    3

    Quién es Walter Graziano, el economista denunciado por Agustina Peñalva

  4. Creaban empresas fantasmas, recibían contratos millonarios de la Ciudad, y compraban bonos
    4

    “La banda de los grafitis”: creaban empresas fantasmas, recibían contratos millonarios de la Ciudad, y compraron bonos

Cargando banners ...