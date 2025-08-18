LA NACION

Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 19 de agosto, la temperatura rondará entre 11 y 22;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 19 de agosto.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 19 de agosto.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 19 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:48 y se pone a las 19:02.

Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Laplace: la emoción que lo invade al recordar a la vedette, la felicidad que le dan sus nietos y los regalos de las fans
    1

    Víctor Laplace: la emoción que lo invade al recordar a Nélida Lobato, la felicidad que le dan sus nietos y los regalos de las fans

  2. La Fórmula 1 analizó el trabajo de la escudería Alpine y le hizo un “guiño” a Colapinto
    2

    La F1 analizó a Alpine y le hizo un “guiño” a Colapinto: un coche sin ritmo, turbulencias internas

  3. Katja Alemann salió al cruce de Guillermo Francella tras el estreno de Homo Argentum
    3

    Katja Alemann salió al cruce de Guillermo Francella tras el estreno de Homo Argentum: “No es un artista”

  4. Reina del Carnaval y la Naranja, el cruce con Kiciloff, las clases particulares con Milei y la tapa de Playboy
    4

    Virginia Gallardo candidata. Reina del Carnaval y la Naranja, el cruce con Kiciloff, las clases particulares con Milei y la tapa de Playboy

Cargando banners ...