Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 19 de octubre, la temperatura rondará entre 17 y 25;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 19 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 19 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 61 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:42 y se pone a las 19:30.

Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

