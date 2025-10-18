Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 19 de octubre, la temperatura rondará entre 17 y 25;
1 minuto de lectura
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 19 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 61 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:42 y se pone a las 19:30.
Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
