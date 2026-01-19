LA NACION

Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 20 de enero, la temperatura rondará entre 18 y 25;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 20 de enero.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 20 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 20 de enero el cielo estará con lluvias aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 96 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:44 y se pone a las 20:19.

Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
  • Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
  • También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
  • No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
  • Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
  • Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
  • Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. Un magnate mexicano y las poderosas cerealeras compiten por un negocio millonario
    1

    Belgrano Cargas: un gigante mexicano y las poderosas cerealeras compiten por el negocio

  2. Se dispara una peligrosa enfermedad de transmisión sexual
    2

    Se dispara una peligrosa enfermedad de transmisión sexual

  3. Llegó a la Argentina una nueva pickup con foco en el confort y la tecnología
    3

    Llegó a la Argentina una nueva pickup con foco en el confort y la tecnología

  4. Red Bull Racing: los cuatro años para construir su propio motor y las sospechas de los rivales
    4

    Red Bull Racing se tomó cuatro años para construir su propio motor y rechaza las sospechas de irregularidades

Cargando banners ...