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Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 20 de marzo, la temperatura rondará entre 20 y 29; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 20 de marzo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 20 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 20 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 81 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:24 y se pone a las 19:33.

Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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