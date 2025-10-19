LA NACION

Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 20 de octubre, la temperatura rondará entre 16 y 28;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 20 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 20 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 71 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:41 y se pone a las 19:31.

Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

