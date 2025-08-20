LA NACION

Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 21 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 24;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 21 de agosto.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 21 de agosto.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 21 de agosto el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 30 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:46 y se pone a las 19:03.

Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió
    1

    Violento accidente en la Panamericana: un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió

  2. Nicki Nicole y Lamine Yamal, juntos en el aeropuerto de Barcelona
    2

    ¿Se confirma el romance?: Nicki Nicole y Lamine Yamal, juntos en el aeropuerto de Barcelona

  3. Quiénes son los diputados que desafiaron el veto de Milei sobre discapacidad
    3

    Uno por uno. Quiénes son los diputados que desafiaron el veto de Milei sobre discapacidad

  4. Florencia Peña se sumó a la polémica sobre Homo Argentum
    4

    Florencia Peña se sumó a la polémica sobre Homo Argentum

Cargando banners ...