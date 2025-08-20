Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 21 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 24;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 21 de agosto el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 30 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:46 y se pone a las 19:03.
Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
Violento accidente en la Panamericana: un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió
- 2
¿Se confirma el romance?: Nicki Nicole y Lamine Yamal, juntos en el aeropuerto de Barcelona
- 3
Uno por uno. Quiénes son los diputados que desafiaron el veto de Milei sobre discapacidad
- 4
Florencia Peña se sumó a la polémica sobre Homo Argentum