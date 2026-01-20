LA NACION

Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 21 de enero, la temperatura rondará entre 20 y 26;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 21 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 21 de enero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 89 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:45 y se pone a las 20:18.

Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

