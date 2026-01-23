LA NACION

Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 24 de enero, la temperatura rondará entre 23 y 29;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 24 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 24 de enero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 26 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 66 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:48 y se pone a las 20:17.

Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

