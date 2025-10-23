LA NACION

Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 24 de octubre, la temperatura rondará entre 24 y 33;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 24 de octubre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 24 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 24 de octubre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 26 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:37 y se pone a las 19:33.

Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 33 grados.

A la noche, el clima rondará los 26 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 70 y 100 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Cuál es la tasa de interés banco por banco de este jueves 23 de octubre
    1

    Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este jueves 23 de octubre

  2. La inesperada salida de Fabiola Yañez de Madrid: desconcierto, cuentas impagas y contradicciones judiciales
    2

    La inesperada salida de Fabiola Yañez de Madrid: desconcierto, cuentas pendientes y contradicciones judiciales

  3. Venden un icónico edificio porteño con vistas a las mejores cúpulas de Buenos Aires
    3

    Venden un icónico edificio porteño con vistas a las mejores cúpulas de Buenos Aires

  4. La jugada por la que Messi puede ser premiado por el "Gol del Año" de la MLS y los otros 15 nominados
    4

    Lionel Messi está entre los candidatos al premio al autor del “Gol del Año” de la MLS

Cargando banners ...