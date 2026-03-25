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Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 26 de marzo, la temperatura rondará entre 19 y 24; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 26 de marzo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 26 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 26 de marzo el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 70 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:27 y se pone a las 19:26.

Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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