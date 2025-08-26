LA NACION

Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 27 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 28;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 27 de agosto.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 27 de agosto.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 27 de agosto el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 14 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:40 y se pone a las 19:06.

Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. La ciencia busca respuestas a las proezas de la atleta que, a los 92 años, sigue rompiendo récords
    1

    “El sujeto perfecto”: la ciencia busca desentrañar el secreto de la atleta que, a los 92 años, sigue rompiendo récords

  2. Peugeot pesentó sus nuevos SUV: el 3008 y el 5008, cómo son y cuánto cuestan
    2

    Peugeot presentó sus nuevos SUV: el 3008 y el 5008, cómo son y cuánto cuestan

  3. La razón por la que cada vez más cartoneros abandonan la actividad
    3

    “Antes me alcanzaba para sostener a mi familia y ahora no”: cada vez más recuperadores urbanos pierden su trabajo o ya no les alcanza para vivir

  4. Escándalo en el aula: una profesora fue filmada robando dinero de las carteras de sus propias alumnas
    4

    Escándalo en el aula: una profesora fue filmada robando dinero de las carteras de sus propias alumnas

Cargando banners ...