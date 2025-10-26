Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 27 de octubre, la temperatura rondará entre 14 y 25;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 27 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:35 y se pone a las 19:35.
Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
Salta: un taxista dio positivo en un control de alcoholemia y encontraron a su mujer escondida en el baúl
- 2
Elecciones legislativas: Mauricio Macri, otra vez víctima de un video electoral hecho con IA
- 3
Los cambios económicos que el Gobierno ya decidió para el día después
- 4
Hasta qué hora se puede votar en las elecciones de Argentina 2025