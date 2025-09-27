LA NACION

Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 28 de septiembre, la temperatura rondará entre 12 y 28;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 28 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 28 de septiembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 24 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:04 y se pone a las 19:19.

Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

