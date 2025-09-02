LA NACION

Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 3 de septiembre, la temperatura rondará entre 9 y 23;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 3 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 3 de septiembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 41 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:32 y se pone a las 19:09.

Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

