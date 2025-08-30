Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 31 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 31 de agosto, la temperatura rondará entre 10 y 16;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 31 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 39 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:36 y se pone a las 19:07.
Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.
A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
