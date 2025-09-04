Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 5 de septiembre, la temperatura rondará entre 7 y 17;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 5 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:30 y se pone a las 19:10.
Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.
A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
