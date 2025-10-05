LA NACION

Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 6 de octubre, la temperatura rondará entre 13 y 21;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 6 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 6 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 25 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:55 y se pone a las 19:23.

Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

