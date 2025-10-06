Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 7 de octubre, la temperatura rondará entre 12 y 24;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 7 de octubre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 21 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:54 y se pone a las 19:24.
Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
Anses: cuándo cobro la jubilación de octubre si mi DNI termina en 0
- 2
Cuadernos de las coimas: rechazan la pretensión de 50 empresarios de pagar para ser absueltos
- 3
La Libertad Avanza oficializó el pedido a la Justicia para llevar a Santilli como primer candidato y reimprimir las boletas que tienen la cara de Espert
- 4
El neurocirujano argentino que creó un dispositivo para drenar sangrados cerebrales de forma mínimamente invasiva