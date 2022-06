Ansiedad: por qué fueron tan acertadas las 4 definiciones que Lali dio en La Voz sobre un trastorno muy común en jóvenes

“ Está buenísimo hablar de ansiedad .” En la emisión de anoche de La Voz Argentina, Lali Espósito tomó la palabra después de que una participante contara que había padecido, previamente, un ataque de pánico. En una intervención breve, pero muy celebrada en redes sociales, la cantante y jurado del certamen rescató la importancia de hablar de este desorden “muy habitual en los chicos”, según dijo.

En menos de dos minutos, Lali resaltó cuatro de los aspectos más relevantes de la ansiedad. ¿Por que las definiciones de la cantante fueron tan acertadas? Lo explica el psicólogo, profesor titular y secretario de Investigación de la Facultad de Psicología de la UBA, Martín Etchevers.

[1]

Etchevers considera que es necesario no perder de vista que la ansiedad es una emoción normal, una respuesta adaptativa frente al peligro.

“Nos prepara ante un examen, nos avisa que tenemos que preparar las valijas para un viaje. Desencadena reacciones químicas que preparan a nuestro cuerpo frente a algún estímulo que estresa. El problema se genera cuando la ansiedad es excesiva. Cuando nos adelantamos a los hechos y tenemos una reacción ansiosa fuera de tiempo, adelantada, como por ejemplo preocuparnos con mucha anticipación por las próximas vacaciones o por el futuro de nuestros hijos, todas esas reacciones físicas no se resuelven y nuestra funcionalidad se ve afectada”, considera.

A su entender, actualmente hay mayor psicoeducación en nuestra sociedad: “No es que antes no se exhibiera o se tapara, sino que contamos con mayor conocimiento científico y eso deriva en mayor difusión en la población en general sobre cómo nos puede afectar la ansiedad y cómo regularla. Pero antes también existía y por lo general lo llamábamos ‘nervios’.”

Un primer mensaje en redes. Tras el programa, la usuaria @anshuligc_ tuiteó: “YO NO ME CRIÉ CON EL CONCEPTO DE LA ANSIEDAD. Tan real Lali. Con ella somos contemporáneas y es real que por suerte ahora sí se habla de todo, pero antes “no existía” la info sobre la salud mental #LaVozArgentina”.

[2]

“Los desórdenes emocionales como la ansiedad o la depresión arrojan mayores puntajes en edades más jóvenes, medidas hasta los 18, y disminuyen a medida que aumenta la edad -explica Etchevers-. En los jóvenes hay más desafíos por delante y temas por resolver. Son más sensibles. A mayor edad, uno ya tiene resueltas, para bien o para mal, cuestiones como la orientación vocacional, la orientación sexual o el éxito. Ya no es una incógnita”.

Un segundo mensaje en redes. “Me tocaron las palabras de Lali. Las personas que sufrimos de ansiedad, no sólo la de todos los días, sino el trastorno en sí, luchamos cada día con nuestra mente. Hace años que no logro estar bien dos días seguidos, perdí el ser que era y eso no lo dice nadie. Gracias Lali”, expresó en Twitter @LaEnanaYElPela.

[3]

“La sobreestimulación de pantallas sin ejercicio físico es un factor de riesgo que puede incrementar la ansiedad en niveles no saludables”, agrega el experto.

Un tercer mensaje en redes. “Yo vivo hace años con ansiedad y qué importante es que Lali le dé visibilidad a la Salud Mental, ya que ninguna persona adulta entiende o cree que pueda afectarte. #LaVozArgentina”, tuiteó @FandomAguerrid.

[4]

El psicólogo y profesor de la UBA explica que cuando la ansiedad se transforma en algo constante y no disminuye, altera los ciclos del sueño, aumenta la irritabilidad, en las personas de mediana edad aumenta problemas digestivos y gastrointestinales y puede llevar a buscar formas no saludables de regular, como el consumo excesivo de alcohol o de ansiolíticos no prescriptos, o de sustancias psicoactivas.

“Es importante poder detectar esas señales en uno mismo y en quienes están cerca de uno. Pero lo fundamental es, en esos casos, realizar una consulta con un psicólogo, psiquiatra o médico matriculado. Digo médico porque los desórdenes de ansiedad afectan nuestro organismo y nuestra funcionalidad. Por ejemplo, genera problemas de atención y de memoria. En cualquier caso, podemos aprender a regular la ansiedad”, concluye Etchevers.

Un cuarto mensaje en redes. “La importancia de hablar de la salud mental, la ansiedad, los ataques de pánico, etc, en televisión que son cosas tan importantes y que no muchos pueden llegar a entender y ponerse en el lugar de la persona que las sufre. Lali sos enorme #LaVozArgentina”, expresó @luliitejada.

En dónde pedir ayuda ante un padecimiento mental:

Salud Mental Responde CABA: es un dispositivo que brinda orientación telefónica de forma confidencial para residentes de la ciudad de Buenos Aires. Los teléfonos 4863-8888/48615586/4123-3120 funcionan de lunes a viernes de 8 a 20. Además, se puede llamar al 4123-3100 int. 3484/3485 los feriados, fines de semana y por la noche, de 20 a 8.

Asociación Argentina de Psiquiatras: tienen una web donde facilitan la búsqueda de profesionales expertos. Además, se puede llamar al: (011) 4331 5009.

La red de hospitales públicos de CABA cuenta con profesionales preparados en sus guardias. Algunos de ellos son:

Hospital José T. Borda: brinda orientación telefónica de forma confidencial a personas de CABA que requieran asistencia o acompañamiento de salud mental. El teléfono es: 4360-6670

Hospital Fernández

Hospital Piñero

Hospital de Clínicas

Hospital Pirovano

Hospital Alvear

Hospital Penna

Hospital Álvarez