Con los pies en el barrio

De septiembre a esta parte, muchos analistas se preguntaron qué pasó con el voto en los barrios populares durante las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO): ¿votamos?, ¿no votamos?, ¿qué votamos? Pero el planteo inicial debería, lejos de ser considerado un simple voto o una estadística, tener otro sentido u orientación: ¿qué está pasando en los barrios populares?, ¿qué propuestas estamos pensando como sociedad para integrar los asentamientos a las ciudades?, ¿por qué los barrios populares no están en la agenda principal de ningún candidato en estas elecciones legislativas? Desde el Consejo Asesor Comunitario de los Barrios Populares de Techo, queremos poner en palabras algunas reflexiones acerca de la realidad que enfrentamos día a día.

De acuerdo a los últimos datos aportados por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), llevado adelante en 2016 por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en la Argentina existen más de 4400 barrios populares. Si bien estas son las estadísticas oficiales más actuales, el registro se encuentra en plena actualización y, lamentablemente, estimamos que las cifras sean más elevadas aún.

Los números ayudan a dimensionar que no estamos solos, que hay miles de familias que pasan por la misma indiferencia que sufrimos diariamente. Preocupa saber que no somos unos pocos los que no tenemos acceso al agua potable, a una conexión formal de servicio de gas, cloacas o electricidad . Indigna saber que no somos pocos los que sentimos temor de decir dónde vivimos en una entrevista de trabajo por miedo a que no quieran tomarnos. Las cifras, los datos y las estadísticas sirven para dimensionar nuestra situación, nos acompañan en el desamparo, pero no son suficientes para enfrentar la realidad que vivimos.

Necesitamos compromisos, propuestas y acciones que realmente tengan la intención de transformar y mejorar nuestra calidad de vida. Necesitamos de políticas públicas, legislaciones y normativas que genuinamente impulsen cambios tangibles a largo plazo y que no se midan como moneda de cambio por un voto en las urnas. Propuestas concretas con interés y convicción de que las familias de los barrios populares podemos vivir en mejores condiciones e integradas a las grandes ciudades. Necesitamos dejar de ser olvidados , visitados y recordados únicamente por la conveniencia del momento. No somos circunstanciales, no estamos de paso. Necesitamos y merecemos vivir mejor, es nuestro derecho como ciudadanos.

La pandemia dejó más que en evidencia que somos las y los referentes de los barrios quienes nos organizamos para que las cosas efectivamente sucedan. Desde 2018, y gracias a la movilización histórica de miles de vecinas y vecinos de los barrios y organizaciones sociales, Argentina cuenta con una ley de integración socio-urbana . Las comunidades de los barrios hemos luchado para que esta ley surja y se vuelva efectiva, instamos a que su ejecución se potencie y expanda, a la vez que velamos para que nuestros representantes se ocupen de que los procesos que contempla la legislación efectivamente sucedan y que las obras se ejecuten en tiempo y forma.

Por eso, en estas elecciones, i nvitamos a nuestros futuros representantes a pensar más allá del porqué del voto y a trabajar en propuestas concretas que impulsen cambios reales y sostenibles que nos permitan vivir mejor; a pensar ideas que transformen el día a día de las personas, que hagan posible vivir con servicios básicos y sociales garantizados. Llamamos a todos y todas a ver un poco más allá de la realidad individual y pensar qué le pasa al otro, a la otra, al que tengo al lado. Pensar, idear y accionar nos permitirá vivir distinto; nos permitirá construir una nueva realidad, una más justa, integrada y sin pobreza.

∗Araceli Ledesma es referenta e integrante del Consejo Asesor Comunitario de los Barrios Populares de TECHO.